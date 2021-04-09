В Роттердаме приступили к установке сцены для Евровидения

https://static.news.ru/photo/6b516728-9ae0-11eb-834f-96000091f725_660.jpg Фото: EPA/ТАСС

В Роттердаме рабочие начали устанавливать сцену для музыкального конкурса «Евровидение». По словам организаторов, работы будут идти днём и ночью при строгом соблюдении антикоронавирусных мер. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Работы по подготовке сцены, кулис, пресс-центра и всей остальной инфраструктуры для самого сложного ТВ-шоу в голландской истории будут проходить днём и ночью при строгом соблюдении мер по борьбе с коронавирусом, — говорится в сообщении.

Как рассказал исполнительный продюсер конкурса Ситсе Баккер, организаторы мероприятия с нетерпением ждут возможности показать то, над чем они так усердно работали всей командой.

Вместе с нашими подрядчиками и партнёрами мы делаем всё возможное, чтобы сделать концертный зал Ahoy нашим общим домом, — отметил он.

Евровидение пройдёт в Роттердаме 18–22 мая. Из-за пандемии коронавируса песенный конкурс был перенесён на год. В этом году организаторы решили оставить прежний его слоган «Откройся» (Open Up).

Россию на конкурсе представит певица Манижа. Её песня Russian Women набрала больше всего голосов в отборе на Евровидение. Манижа признавалась, что сама не могла поверить, насколько популярным получится её хит. Многие слушатели признали недюжинный музыкальный талант певицы.

Ранее NEWS.ru писал, что представительница России на международном песенном конкурсе «Евровидение» Манижа выступит в первом полуфинале под третьим номером. Первый полуфинал конкурса пройдёт 18 мая, перед Манижей выступят участники из Литвы и Словении. Участие в первом полуфинале примут представители 16 стран.