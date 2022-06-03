В результате взрыва у пляжа в Мариуполе погибли ребенок и взрослый

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Мины, найденные на территории разрушенного комбината «Азовсталь» в Мариуполе

В Мариуполе в результате взрыва, произошедшего недалеко от городского пляжа, погибли два человека, в том числе один ребенок, сообщил штаб теробороны ДНР. Предположительно, они оказались рядом с миной, которая сдетонировала.

В результате детонации взрывоопасного предмета на территории песчаного пляжа, расположенного по ул. Большой Морской, погибли два человека, один из них ребенок, — говорится в сообщении.

Ранее очевидцы сообщили, что услышали взрыв. Из воды поднялся столб высотой около 30 метров. Предполагалось, что взорвалась мина, сдетонировавшая из-за столкновения с крупной рыбой.

Штаб теробороны ДНР напомнил о том, что многие населенные пункты перенасыщены взрывоопасными предметами, несмотря на работы по разминированию. Власти ДНР в конце апреля сообщали, что обнаружили около 12 тысяч взрывающихся объектов в Мариуполе. Тогда саперы обезвреживали подходные каналы и внутренние акватории, обследовав 18 причалов и 32 затонувших судна.