В Раде заявили, что Зеленского может спасти только Путин

Обратиться за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину призвал президента Украины Владимира Зеленского депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. Своё воззвание он опубликовал на странице в социальной сети Facebook.

Сегодня ни для кого не секрет, что история Зеленского закончится фатальным страхом и падением. Ведь этому послужил целый ряд ошибок и преступлений, которые совершили он и его команда, — сообщил Кива.

Главным просчётом Зеленского Кива считает смещение с должности бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова. По мнению депутата, Аваков по сути привёл Зеленского к власти и являлся его «опорой и защитником».

Теперь же, по словам депутата, экс-министр сконцентрировал вокруг себя противников действующего главы государства и готовится отстранить Зеленского от власти. Украинский лидер такому противостоять не сможет, убеждён Кива. Единственный шанс сохранить свой пост — обратиться к российскому президенту Владимиру Путину.

Шанс Зеленского сегодня — в Путине. Единственный человек, который в принципе может оградить и решить сложившуюся сегодня для президента Украины ситуацию — да, это Владимир Владимирович Путин. И я больше чем уверен, что именно эту игру сыграет президент Украины, — отметил депутат.

Кива полагает, что в настоящее время Зеленский имеет лишь два варианта: пойти на союз с Россией или отправиться в тюрьму.

Парламентарий убеждён, что обращение к Путину решит многие проблемы украинцев и простые люди будут благодарны Зеленскому за этот шаг. Кроме того, только Путин сможет обеспечить действующему президенту Украины «спокойное правление без внешних и внутренних противников», полагает Кива.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал руководство СССР за «неправильное», по его мнению, освобождение Киева от нацистов в 1943 году. Государство как бездушная машина отправило на гибель полмиллиона человек, отметил политик.