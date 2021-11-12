В Раде усомнились в адекватности Зеленского

Депутат Верховной рады Украины от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко раскритиковал президента страны Владимира Зеленского за оценку ситуации с энергоресурсами. В эфире телеканала «Украина 24» он предположил, что Зеленский воспринимает её неадекватно.

Накануне Зеленский заявил, что слухи о нехватке угля и газа на Украине умышленно «разгоняются». Он призвал олигархов не создавать «искусственный дефицит» энергоресурсов и пригрозил «адским периодом» в случае неповиновения.

Просто жуть, аж страшно стало <...>. Я очень аккуратно хочу попросить президента: Владимир Александрович, если вам советники рекомендовали такую речь, гоните их в шею. Это не речь президента, который адекватно воспринимает ситуацию в стране, — прокомментировал слова Зеленского парламентарий.

Он предположил, что советники президента боятся рассказывать ему об истинной ситуации и провалах в сфере энергетики, о том, что 90% мощностей государственных ТЭС простаивают.

Ранее сообщалось, что глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил украинцев о предстоящих веерных отключениях света из-за дефицита газа и угля. Он пояснил, что напрямую купить газ у России Киев не может, а на закупку и поставку угля нужно около 2,5 месяца.