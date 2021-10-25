В Раде назвали способ восстановления отношений Киева и Москвы

Пословицей описал способ восстановления отношений Киева с Москвой и Минском депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. его слова прозвучали в эфире телеканала «Украина 24».
По мнению Рабиновича, в настоящее время Украине следует вернуться к прагматическим отношениям с Россией и Белоруссией.
Прийти и спокойно сказать: «У нас есть разногласия в разных вопросах, давайте их отодвинем. Давайте сегодня решать вопросы газа, потому что у нас люди общие, все друг друга знают, семьи переплетены». Вот так надо разговаривать. Ласковое телятко двух маток сосёт! — заявил депутат.
По словам депутата, ситуация, при которой украинские власти в три раза дороже приобретают российский газ под видом европейского, отказываясь от переговоров с Москвой, является недопустимой.
Также Рабинович отметил высокие цены на газ для простых украинцев. Подобное развитие событий, по мнению парламентария, способно довести до банкротства 70–75% предприятий страны.
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