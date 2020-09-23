В правительстве ФРГ не стали говорить о местонахождении Навального

https://static.news.ru/photo/176ad5b0-fd90-11ea-9c67-fa163e074e61_660.jpg Штеффен Зайберт Фото: imago-images.de/Global Look Press

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт в ходе брифинга ответил на вопросы об отравлении российского политика Алексея Навального. Он не стал называть место, в котором в настоящий момент находится оппозиционер.

По его словам, немецкий кабмин желает политику дальнейшего выздоровления. Также он отметил, что Берлин по-прежнему просит Москву прояснить обстоятельства отравления, произошедшего на территории РФ.

Что касается того, где он в настоящее время находится или о его дальнейших планах, то об этом вы должны спрашивать его или его команду. Я не отвечаю за это, — отметил он.

Ранее, как писал NEWS.ru, Навальный опубликовал первый пост после выписки из стационара клиники Charité. Оппозиционер, который провёл в медучреждении 32 дня, признался, что хотел бы больше времени проводить с семьёй и погрузиться в рутину ежедневных движений, однако пока ему с трудом даже удаётся стоять на одной ноге или писать в строчку.

20 августа Алексей Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, отравляющее вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, которые находились в его номере. Как сообщили соратники оппозиционера, именно эта тара была передана в немецкую лабораторию.