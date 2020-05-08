В Польше создали калькулятор вероятности смерти от коронавируса

Польские учёные разработали калькулятор вероятности летального исхода в случае инфицирования коронавирусом.
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Риск смерти от COVID очень чётко зависит от образа жизни и связанных с ним заболеваний, в том числе ожирения, диабета, гипертонии и их осложнений, — заявил главный разработчик калькулятора доктор медицинских наук Петр Бандош.
Ранее NEWS.ru писал о том, что исследователи из Оксфордского университета и Лондонской школы гигиены и тропической медицины проанализировали данные около 17,4 миллиона британцев и определили ключевые факторы смертности от коронавирусной инфекции.
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