В Польше создали калькулятор вероятности смерти от коронавируса

https://static.news.ru/photo/8799a758-936e-11ea-b962-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carlo Cozzoli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польские учёные разработали калькулятор вероятности летального исхода в случае инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя Поморского научно-технологического парка Магдолену Малару-Щвитоньскую. По её словам, при вычислении вероятности смерти программа учитывает возраст человека, пол и информацию о четырёх основных типах хронических заболеваний: сердечно-сосудистые заболевания, повышенное кровяное давление, сахарный диабет, онкология.

Риск смерти от COVID очень чётко зависит от образа жизни и связанных с ним заболеваний, в том числе ожирения, диабета, гипертонии и их осложнений, — заявил главный разработчик калькулятора доктор медицинских наук Петр Бандош.

Ранее NEWS.ru писал о том, что исследователи из Оксфордского университета и Лондонской школы гигиены и тропической медицины проанализировали данные около 17,4 миллиона британцев и определили ключевые факторы смертности от коронавирусной инфекции.