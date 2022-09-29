В Польше пожарным начали раздавать таблетки от радиации Замглавы МВД Польши Побожи: власти страны начали раздавать пожарным таблетки с йодом

Фото: Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Польши начали распространять таблетки йодида калия среди сотрудников Государственной пожарной охраны, рассказал в эфире местного телевидения замглавы МВД страны Блажей Побожи. Данный препарат принимают при угрозе радиоактивного поражения, передает Isokolka. Замминистра отметил, что главы воеводств страны примут решение, как лучше распространять йод среди населения.

Руководствуясь безопасностью граждан, а с другой стороны, стандартными, рутинными процедурами, вытекающими из принципов гражданской защиты и антикризисного управления, мы решили раздавать таблетки йодида калия, — уточнил Побожи.

На данное решение руководство Польши пошло в связи с непрекращающимися боевыми действиями вблизи Запорожской АЭС на Украине. Власти подчеркивают, что на данный момент никаких радиоактивных угроз для жителей нет, однако подготовка к наихудшему сценарию необходима — это стандартная процедура.

Йодид калия принимается при угрозе ядерного заражения. В этом случае каждый человек старше двух лет должен принять 125 мг препарата. Доза для детей до двух лет составляет 40 мг.

Ранее на российском портале Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки) появилась позиция на приобретение калия йодида на сумму почти в пять млн рублей. Поставка фармацевтической субстанции (калия йодида) предназначена для нужд ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России. Заявка размещена 16 сентября текущего года и редактировалась 26 сентября.