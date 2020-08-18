В Польше подали в отставку глава Минздрава и его заместитель

https://static.news.ru/photo/d202bd66-e166-11ea-b7bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Tanecek/Global Look Press

Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский сообщил о том, что уходит в отставку. Аналогичное заявление днём ранее сделал его заместитель Януш Чешинский.

Сегодня я подаю в отставку с поста министра здравоохранения. Сразу же предупреждаю все вопросы — я никуда не исчезаю, остаюсь депутатом, остаюсь в публичном пространстве, — цитирует Шумовского ТАСС.

По его словам, он намерен заняться практической медициной и лечить людей. Связь своего ухода со скандалом из-за закупок медицинских средств и оборудования для борьбы с пандемией коронавируса он полностью отвергает.

Что касается Чешинского, то он не называет причины своей отставки. Свою работу в Минздраве он оценил положительно. В качестве главных заслуг он назвал введение системы электронных рецептов и телемедицины.

Как ранее писал NEWS.ru, посол Белоруссии в Словакии заявил, что подал заявление об отставке. Решение об отстранении от службы будет приниматься назначившим его лицом, то есть президентом государства.