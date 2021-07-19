В Польше оценили вероятность выхода из ЕС

Польше не грозит выход из Европейского союза. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, передаёт РИА Новости.

Появление информации о возможном выходе Польши из ЕС Моравецкий назвал «политической фантазией».

Это своего рода политическая эмоция, которую наши противники, наши оппоненты пытаются возбудить, — добавил премьер.

Между Польшей и ЕС существует спор относительно верховенства права в Польше и проведённой властями республики судебной реформы. В связи с этим появилась сведения, что ситуация может закончиться выходом страны из ЕС.

Ранее бывший глава Евросовета Дональд Туск рассказал, при каком условии Европейскому союзу грозит развал. По его словам, это может произойти, если государства-члены будут следовать примерам Польши и Венгрии и конфликтовать с Брюсселем. Эти государства имеют разные позиции по поводу независимости судебной власти и свободы СМИ.

Туск уверен, что конец ЕС неизбежен. При этом он отметил, что процесс распада не будет быстрым, а скорее всего растянется на несколько лет.