Стало известно об ударе по общежитию ВСУ в Харькове Координатор подполья Лебедев сообщил об ударе ВС РФ по общежитию ВСУ в Харькове

Фото: МЧС Украины

Координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев сообщил, что ВС России ударили по Харькову. По его словам, в результате было повреждено общежитие ВСУ, передает РИА Новости. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

В Харькове ночью были прилеты, прилетела наша ракета по общежитию ВСУ в Харькове в переулке Отакара Яроша, вслед за ней прилетела ракета ПВО, — заявил Лебедев.

Он также сообщил о попадании в здание, которое украинские военные использовали для ротации своих сил в поселке Боровая в Харьковской области. Населенный пункт находится рядом с Изюмом. Лебедев отметил, что в здании находилось до 30 человек, шесть единиц техники размещались во дворе. Минобороны РФ данную информацию также не комментировало.

Ранее николаевское подполье сообщило, что российские силы ударили по телевизионной вышке в Харькове, которая использовалась для системы связи для украинской противовоздушной обороны. По словам Лебедева, теперь харьковские средства ПВО не имеют связи друг с другом. Минобороны РФ удар не подтверждало.

Позже появилось видео падения телевизионной вышки в Харькове после удара российских военных. Кадры были сделаны из здания поблизости. На ролике видно, как верхушка вышки отломалась и рухнула к основанию строения.