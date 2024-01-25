В подполье рассказали о потерях ВСУ после ударов по Харькову РИА Новости: при ударах по Харькову и области погибли более 130 бойцов РДК и ВСУ

Фото: Peter Druk/XinHua/Global Look Press

В ночь на среду, 24 января, российские военные ликвидировали более 30 бойцов «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Харькове, а также свыше 100 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Балаклея на юго-востоке Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, удары наносились рядом с местом ликвидации французских наемников 17 января.

Поздно вечером 23 января был нанесен удар по военным объектам в городе Харьков. Харьковчане сообщили о трех «прилетах». Первые два — мощные и почти одновременно. Через несколько минут — третий «прилет» с большой вспышкой и сильной взрывом, — рассказал Лебедев.

Он также отметил, что после взрывов к месту происшествия направилось большое количество автомобилей скорой помощи. Лебедев отметил, что некоторых раненых и погибших транспортировали отдельно от основной массы и за этим пристально следили сотрудники СБУ. По мнению подпольщика, это были иностранные наемники.

Он добавил, что в результате удара по Балаклее погибло более сотни военнослужащих ВСУ и примерно столько же получили ранения. При этом раненых не смогли сразу госпитализировать и часть из них скончалась, сказал подпольщик.

17 января Минобороны РФ сообщило, что в результате удара высокоточным оружием в Харькове был поражен пункт временной дислокации иностранных наемников. По информации ведомства, было уничтожено более 60 комбатантов, в основном из Франции, еще 20 получили ранения.

В свою очередь Сергей Лебедев рассказывал, что среди ликвидированных при ударе ВС РФ наемников в Харькове были кураторы «Русского добровольческого корпуса». По его словам, это были иностранцы. Он также указал, что на улице, где находилось пораженное здание, расположен и военкомат.