В Париже прошёл тест-концерт для оценки заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/d7020d4c-c0c9-11eb-9f1f-96000091f725_660.jpg Фото: biletyhockeychm.ru

В Париже 29 мая прошёл экспериментальный концерт с участием 5 тысяч зрителей. Цель мероприятия — оценить риски распространения COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Мероприятие прошло в концертном зале Accor Arena. Для собравшихся выступила группа Indochine. Все зрители были в масках, однако им было разрешено не соблюдать социальную дистанцию.

Перед концертом происходил отбор добровольцев. Желающих участвовать разделили на две группы. Первая, состоявшая из 5 тысяч человек, отправилась слушать концерт вживую, пройдя перед этим два теста на коронавирус. Вторая группа, состоящая из 2,5 тысячи участников, наблюдала за действием онлайн.

Через неделю обе группы должны сдать повторный тест на коронавирус, после чего результаты тестов сравнят. Результаты должны быть готовы к концу июня 2021 года.

Аналогичный эксперимент в марте прошёл в испанской Барселоне. Там также участвовали 5 тысяч зрителей. В результате эксперимент был признан успешным.

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