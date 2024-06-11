В Одессе военкомы пытаются насильно мобилизовать врачей скорой помощи «Страна.ua»: сотрудников скорой помощи не выпускают из военкомата Одессы

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В украинской Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) пытаются насильно мобилизовать работников скорой помощи, пишет «Страна.ua». На опубликованных изданием кадрах можно заметить, что медики в форме на повышенных тонах общаются с людьми в камуфляже, которые, предположительно, работают в ТЦК.

Бригады скорой приехали к зданию местного военкомата, чтобы поддержать коллег. Отмечается, что изначально медики прибыли в ТЦК по вызову, но теперь их не выпускают. Других подробностей произошедшего нет.

Ранее в Харькове местный житель выстрелил в здание территориального центра комплектования из советского гранатомета РПГ-18 «Муха». Обошлось без пострадавших, однако были уничтожены карточки военнообязанных. Информации о дальнейшем судебном разбирательстве у мужчин нет.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее предложила женщинам искать работу в территориальных центрах комплектования. Таким образом она прокомментировала данные о 180 тысячах военнообязанных женщин. Она назвала их идеальными кадрами для военкоматов, включая руководящие должности. По мнению политика, найм женщин в ТЦК поможет «высвободить мужчин для службы в боевых частях».