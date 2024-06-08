Военкомат в Харькове расстреляли из советского гранатомета Здание военкомата в Харькове расстреляли из РПГ-18 «Муха»

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РПГ-18

Житель Харькова выстрелил в здание местного территориального центра комплектования (аналог военкомата) из советского гранатомета РПГ-18 «Муха», сообщает украинский телеканал ТСН. Обошлось без пострадавших, однако уничтожены хранившиеся внутри карточки военнообязанных.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее предложила набирать на работу в территориальные центры комплектования женщин. По словам министра, появились данные о 180 тысячах военнообязанных женщин. Верещук назвала их отличными кадрами для военкоматов, включая руководящие должности. По мнению министра, это поможет «высвободить мужчин для службы в боевых частях».

До этого сообщалось, что на Украине увеличили штрафы для мужчин, уклоняющихся от воинской службы, до 25,5 тысячи гривен (56 тысяч рублей). Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский. Теперь взыскания назначаются за неявку по повестке в военкомат или необновление учетных данных. Минимальный штраф оценивается в 17 тысяч гривен. Также закон предусматривает блокировку банковских счетов, если гражданин своевременно не внесет оплату.

В перечень заболеваний, которые теперь не будут считаться препятствием для военной службы на Украине, вошли отдельные категории ВИЧ-инфицированных и больных онкологией. В список попали также некоторые формы умственной отсталости и психических заболеваний.