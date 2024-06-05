На Украине предложили необычный способ отправки мужчин на фронт Вице-премьер Украины Верещук предложила набирать женщин на работу в военкоматы

Вице-премьер Украины Ирина Верещук предложила набирать на работу в военкоматы женщин для отправки мужчин на службу. По ее словам, появились данные о 180 тысячах военнообязанных женщинах. Верещук в Telegram-канале назвала их отличными кадрами для системы территориальных центров комплектования, включая руководящие должности.

Усиленный набор женщин для работы в территориальные центры комплектования может высвободить мужчин для службы в боевых частях, — написала министр.

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Согласно документу, все военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления инициативы в силу должны обновить свои данные в военкомате.

Ранее на Украине оценили долю граждан, которые приходят по повестке в военкоматы. Сотрудник районного территориального центра комплектования во Львове Владимир Гренюх заявил лишь о 2% из ста. Военком отметил, что поддерживает политику Киева по ужесточению мобилизации в стране. По его словам, украинским военным на фронте нужен отдых. Многие находятся в зоне боевых действий по несколько раз в год и нуждаются в замене.