https://static.news.ru/photo/1eae3cde-28ea-11ea-a7ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Приморский районный суд Одессы принял решение отпустить из-под стражи 11 человек, которых подозревают в совершении террористических актов.

Среди тех, кто оказался на свободе, присутствуют подозреваемые в совершении серии взрывов в Одессе Александр Шевцов, Игорь Удовенко, Евгений Подмазко и Екатерина Фотева, также Владимир Грубник, являющийся организатором взрыва под стенами областного управления СБУ.

По данным источника в СБУ газеты «Думская», несколько дней назад из колоний начали выпускать осуждённых, в частности, авторам материала «достоверно известно о пяти, среди которых — Константин Калашников, получивший 13 лет за диверсию на железной дороге, и Денис Шатунов (10 лет за организацию заказного убийства, которое удалось предотвратить)».

В издании отметили , что перечисленные лица могут попасть в перечень на обмен пленными между Украиной и провозглашёнными республиками Донбасса, который планируется провести до конца года.

Ранее NEWS.ru писал, что украинское правительство и руководство самопровозглашённых республик Донбасса согласовали дату обмена пленными — 29 декабря. Некоторые детали обмена всё ещё прорабатываются. Он будет проводиться по формуле «все установленные на всех установленных».