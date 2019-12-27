Приморский районный суд Одессы принял решение отпустить из-под стражи 11 человек, которых подозревают в совершении террористических актов.
Среди тех, кто оказался на свободе, присутствуют подозреваемые в совершении серии взрывов в Одессе Александр Шевцов, Игорь Удовенко, Евгений Подмазко и Екатерина Фотева, также Владимир Грубник, являющийся организатором взрыва под стенами областного управления СБУ.
По данным источника в СБУ газеты «Думская», несколько дней назад из колоний начали выпускать осуждённых, в частности, авторам материала «достоверно известно о пяти, среди которых — Константин Калашников, получивший 13 лет за диверсию на железной дороге, и Денис Шатунов (10 лет за организацию заказного убийства, которое удалось предотвратить)».
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Ранее NEWS.ru писал, что украинское правительство и руководство самопровозглашённых республик Донбасса согласовали дату обмена пленными — 29 декабря. Некоторые детали обмена всё ещё прорабатываются. Он будет проводиться по формуле «все установленные на всех установленных».
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