В Норвегии четыре человека погибли при нападении стрелка с луком

Не менее четырёх человек погибли в Норвегии после того, как злоумышленник открыл в общественном месте стрельбу из лука. Об этом сообщает газета VG.

По меньшей мере четверо убиты, сообщают источники VG, — написала газета.

Инцидент произошёл на юге страны в людном месте, где много магазинов. Полиция не исключает версию теракта. При этом правоохранители подчёркивают, что стрелок действовал в одиночку.

Стрелявший действовал в одиночку. В таких случаях нельзя исключать версию теракта. Его ещё не допросили, пока рано делать какие-либо выводы, — сообщили полицейские округа Эйвинд Аас в ходе брифинга.

Ранее в Чехии мужчина ранил шесть человек при нападении на людей в жилом доме.