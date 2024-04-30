Военные НАТО провели крупные учения на границе с Россией WSJ: военные 14 стран НАТО в марте провели учения по защите Латвии от вторжения

Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военнослужащие из 14 стран НАТО в марте провели в Латвии учения, целью которых стала отработка плана действий на случай вторжения войск в республику с последующим продвижением в столицу, пишет газета The Wall Street Journal. Маневры «Хрустальная стрела» проходили в рамках крупнейших с 1988 года учений под названием «Стойкий защитник — 2024», цель которых, как указывает газета, — дать понять Москве, что НАТО готова защищать своих членов.

В ходе маневров задачей военных НАТО стало оттеснение противника в сторону болот, в которых могла застрять его техника. В качестве «захватчиков» из вымышленного государства Оккакус выступали силы под командованием подполковника латвийской армии Гайдиса Ландратова и американские военнослужащие.

Самое главное — продемонстрировать готовность действовать быстро и разворачивать силы для защиты границ Латвии и НАТО, — приводит издание слова полковника латвийской армии Оскара Кудлиса, принимавшего участие в учениях.

Ранее командующий американскими сухопутными войсками в Европе Дэррил Уильямс заявил, что военные учения стран НАТО «фактически» проводятся против России. Генерал отметил, что в прошлом на таких учениях «имя противника не называлось».

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что НАТО избрала Россию в качестве цели своей агрессивной политики. При этом Украина в руках Блока выступает лишь антироссийским инструментом, подчеркнула дипломат.