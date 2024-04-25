Генерал США рассказал, против кого направлены учения НАТО Генерал США Уильямс: учения НАТО в Европе проводятся против России

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Военные учения стран НАТО «фактически» проводятся против России, сообщил New York Times командующий американскими сухопутными войсками в Европе Дэррил Уильямс. Генерал отметил, что в прошлом на таких учениях «имя противника не называлось».

Сейчас, в этом году, мы фактически проводим учения против русских. Мы боремся с нашим потенциальным противником, — заявил генерал.

По данным газеты, весенние учения Альянса представляют «грандиозную демонстрацию силы НАТО, крупнейшую с начала холодной войны», и имитацию того, как на современном этапе выглядел бы конфликт великих держав. Они проходили в Польше, Германии, балтийских и других странах. Уильямс считает, что учения должны изменить «расчеты» противников НАТО.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на президента Финляндии Александра Стубба предупреждало, что лидерам стран, входящих в состав НАТО, следует вести себя более сдержанно и менее воинственно в отношении России. По словам главы Финляндии, его беспокоит возможность глобального конфликта Североатлантического альянса с Россией. Однако такой вариант маловероятен, считает он.