Минэкономики ФРГ в рамках глобального перехода на альтернативные энергоресурсы и декарбонизацию планирует разобрать газотранспортную сеть к 2045 году, сообщила газета Welt am Sonntag. С таким заявлением выступил статс-секретарь при министерстве Патрик Грайхен в ходе встречи с представителями жилищно-коммунального комплекса, где озвучил призыв составить план по демонтажу сетей.
Разумеется, к 2045 году в трубах уже не будет газа, — цитирует его слова газета.
Он также назвал нереалистичными планы по использованию этих сетей для транспортировки зелёного водорода.
В статье не называется стадия обсуждения, на которой находится данный план, а также и то, согласован он на уровне правительства.
При этом глава Объединения муниципальных предприятий Ингберт Либинг заявил, что «говорить о демонтаже газораспределительной сети нецелесообразно».
Таким образом обесценивается инфраструктура, которая стоит несколько сотен миллиардов евро, — отметил он.
Как сообщает издание, призыв Грайхена раскритиковали и в других профильных объединениях.
Ранее Германия и Италия разрешили своим компаниям открыть рублёвые счета для покупки российского газа. Это, по мнению властей, не нарушит антироссийские санкции. Берлин, прежде чем разрешить своим компаниям открыть счета в рублях, действовал в этом вопросе в тесной координации с ЕС.