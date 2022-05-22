В Германии предложили ликвидировать газовую сеть Статс-секретарь Минэкономики ФРГ Грайхен предложил ликвидировать в стране газовую сеть

Фото Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Минэкономики ФРГ в рамках глобального перехода на альтернативные энергоресурсы и декарбонизацию планирует разобрать газотранспортную сеть к 2045 году, сообщила газета Welt am Sonntag. С таким заявлением выступил статс-секретарь при министерстве Патрик Грайхен в ходе встречи с представителями жилищно-коммунального комплекса, где озвучил призыв составить план по демонтажу сетей.

Разумеется, к 2045 году в трубах уже не будет газа, — цитирует его слова газета.

Он также назвал нереалистичными планы по использованию этих сетей для транспортировки зелёного водорода.

В статье не называется стадия обсуждения, на которой находится данный план, а также и то, согласован он на уровне правительства.

При этом глава Объединения муниципальных предприятий Ингберт Либинг заявил, что «говорить о демонтаже газораспределительной сети нецелесообразно».

Таким образом обесценивается инфраструктура, которая стоит несколько сотен миллиардов евро, — отметил он.

Как сообщает издание, призыв Грайхена раскритиковали и в других профильных объединениях.

Ранее Германия и Италия разрешили своим компаниям открыть рублёвые счета для покупки российского газа. Это, по мнению властей, не нарушит антироссийские санкции. Берлин, прежде чем разрешить своим компаниям открыть счета в рублях, действовал в этом вопросе в тесной координации с ЕС.