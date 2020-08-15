В МИД Польши раскрыли детали санкций ЕС в отношении Белоруссии

https://static.news.ru/photo/cc5ce520-def6-11ea-8416-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paweł Supernak/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Санкции Евросоюза в отношении Белоруссии в связи с подавлением акций протеста будут исключительно персональными. Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Министры иностранных дел стран сообщества приняли решение о введении ограничений против Минска 15 августа и уже начали работу над формированием санкционного списка.

Мы дискутировали о том, как сделать так, чтобы санкции не ударили в обычных людей. Мы решили, что мы должны избегать этого. Санкциями должны быть объяты лица на руководящих постах, — цитирует РИА Новости заявление Чапутовича на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарём США Майком Помпео.

Протестные акции в Белоруссии начались 9 августа после обнародования ЦИК республики итогов выборов главы государства. Согласно им, победу очередной раз одержал действующий президент Александр Лукашенко. Тысячи белорусов сочли результаты сфальсифицированными и вышли на улицы. Демонстрантов разгоняли силовики, применяя светошумовые гранаты, слезоточивый газ и другие спецсредства. Известно по меньшей мере о двух погибших, ещё десятки человек пострадали. Задержаны более шести тысяч протестующих.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал белорусские власти провести новые выборы президента. Он также предложил открыть польские границы для «подвергнувшихся репрессиям» белорусов.