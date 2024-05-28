В МАГАТЭ оценили возможность перезапуска Запорожской АЭС Гросси назвал невозможным перезапуск ЗАЭС

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Рафаэль Гросси

Перезапуск Запорожской АЭС в настоящий момент представляется невозможным, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, которые передает ТАСС, работа объекта может быть возобновлена лишь при условии, что «абсолютно исключен любой ядерный инцидент внешнего воздействия».

Мы смогли с российской делегацией достичь общего понимания по мерам, которые необходимо дальше принимать по укреплению безопасности эксплуатации ЗАЭС, обменялись мнениями по дальнейшим шагам, а также обсудили возможность перезапуска ЗАЭС, которая в настоящий момент, по общему мнению, представляется невозможной, — объяснил Гросси на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

Переговоры Гросси и Лихачева прошли в Калининграде. Встреча глав МАГАТЭ и Росатома прошла в аэропорту Храброво. Борт европейского политика приземлился рано утром 27 мая.

Ранее Гросси заявил о своей обеспокоенности ситуацией на Запорожской АЭС. Его встревожила зависимость станции от нескольких внешних линий электропередачи. Это заявление глава МАГАТЭ сделал после того, как 23 мая станция отключилась от основной линии внешнего электроснабжения 750 кВ из-за короткого замыкания.