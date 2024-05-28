Лихачев и Гросси проводят переговоры по ЗАЭС

Фото: Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

ЗАЭС

В Калининграде начались переговоры главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси и генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева по Запорожской АЭС. Встреча проходит в аэропорту Храброво, передает ТАСС.

Борт с Гросси приземлился в калининградском аэропорту в 08:01 по местному времени (09:01 мск). Глава МАГАТЭ летел рейсом из австрийской Вены.

Ранее Гросси заявил о своей обеспокоенности ситуацией на Запорожской АЭС. Его встревожила зависимость станции от нескольких внешних линий электропередачи. Это заявление глава МАГАТЭ сделал после того, как 23 мая станция отключилась от основной линии внешнего электроснабжения 750 кВ из-за короткого замыкания.

Гросси тогда отметил, что электростанция сейчас полагается на единственную резервную линию. Он также добавил, что инцидент «подчеркивает крайнюю нестабильность ядерной безопасности на ЗАЭС во время конфликта».

22 мая пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что Вооруженные силы Украины совершили нападение на территорию электростанции. Был зафиксирован налет дрона-камикадзе на территорию транспортного цеха ЗАЭС. Отмечается, что обстрелы мирного населения, станции и ее инфраструктуры недопустимы и являются террористическими актами.