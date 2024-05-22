На территории цеха Запорожской АЭС упал украинский дрон-камикадзе

Фото: МО РФ

ВСУ провели нападение на территорию Запорожской атомной электростанции, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. Был зафиксирован налет камикадзе-дрона на территорию транспортного цеха Запорожской АЭС.

Пострадавших и критических разрушений нет, — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе напомнили, что за последние два дня были совершены несколько атак беспилотниками по жилым и социальным объектам города Энергодар. Отмечается, что обстрелы мирного населения, станции и ее инфраструктуры недопустимы и являются террористическими актами.

Ранее экс-министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что удары ВСУ по Запорожской атомной электростанции могут повлечь катастрофические последствия. По его словам, действия Киева вызывают тревогу.

Пресс-службе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что ситуация на ЗАЭС остается непредсказуемой, хотя атак беспилотников на нее не наблюдались уже неделю. Там отметили, что опыт показывает — в любую секунду все может измениться.

Ранее на Запорожской АЭС сообщили о прилете в тренажерный зал на территории станции после обстрела ВСУ. В пресс-службе ЗАЭС сообщили, что в результате атаки украинских военных с применением беспилотника никто не пострадал.