Шойгу объяснил, чем чреваты удары ВСУ по Запорожской АЭС Шойгу: удары ВСУ по Запорожской АЭС чреваты катастрофой

Удары ВСУ по Запорожской атомной электростанции могут повлечь катастрофические последствия, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании глав военных ведомств стран — участниц ШОС. По его словам, которые приводит ТАСС, действия Киева вызывают тревогу.

Отдельную тревогу вызывают продолжающиеся удары ВСУ по Запорожской атомной электростанции, что может повлечь катастрофические последствия, — сказал министр.

Накануне в пресс-службе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что ситуация на ЗАЭС остается непредсказуемой, хотя атак беспилотников на нее не наблюдались уже неделю. Там отметили, что опыт показывает — в любую секунду все может измениться.

18 апреля на Запорожской АЭС сообщили о прилете в тренажерный зал на территории станции после обстрела ВСУ. В пресс-службе ЗАЭС сообщили, что в результате атаки украинских военных с применением беспилотника никто не пострадал.

По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева, Россия может применить ядерное оружие для удара по Украине в случае угрозы независимости или территориальной целостности, но пока речи об этом не идет. Он также добавил, что Украина при своих атаках зачастую игнорирует ущерб, который может получить сама, о чем, например, говорят регулярные атаки на Запорожскую АЭС.