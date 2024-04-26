В МАГАТЭ считают непредсказуемой ситуацию на Запорожской АЭС Глава МАГАТЭ Гросси: на Запорожской АЭС сложилась непредсказуемая ситуация

Фото: IAEA/XinHua/Global Look Press

Рафаэль Гросси

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается непредсказуемой, хотя атак беспилотников на нее не наблюдались уже неделю, сообщила пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Там отметили, что опыт показывает — в любую секунду все может измениться.

Мы не получали сообщений о новых атаках беспилотников после инцидента, произошедшего неделю назад, что не может не радовать. Однако по опыту мы знаем, что ситуация может резко измениться в худшую сторону в любую минуту. Она остается крайне непредсказуемой, — заявил глава международной организации Рафаэль Гросси.

Глава организации ранее напомнил, что ЗАЭС была закрыта с начала вооруженного конфликта, поэтому вряд ли ситуация будет иметь какие-либо последствия для общественной безопасности. Однако потенциальные риски существуют, поэтому он пообещал следить за ситуацией на объекте.

В марте Рафаэль Гросси в официальном выступлении на тему атаки на объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС не смог назвать виновную в ударе сторону. По его мнению, боевые действия рядом с атомным объектом сегодня стали повседневной реальностью.

Инженер-физик Андрей Ожаровский до этого предположил, что всем украинским АЭС грозит опасность из-за пролетающих над ними ракет, БПЛА, а также из-за работы средств ПВО. В уязвимом состоянии находятся Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская атомные электростанции.