Российская АЭС потеряла соединение с единственной оставшейся внешней ЛЭП МАГАТЭ: Запорожская АЭС отключена от единственной оставшейся внешней ЛЭП

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Запорожская атомная электростанция

Запорожская атомная электростанция отключена от единственной внешней линии электропередачи, сообщил глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на странице организации в соцсети Х (Twitter). По его словам, причиной стало короткое замыкание.

ЗАЭС сегодня днем потеряла соединение с единственной оставшейся внешней линией электропередачи напряжением 750 кВ из-за сообщения о коротком замыкании, — сказано в сообщении.

Гросси отметил, что в этой связи электростанция сейчас полагается на единственную резервную линию. Он также добавил, что инцидент «подчеркивает крайнюю нестабильность ядерной безопасности на ЗАЭС во время конфликта».

В то же время пресс-служба ЗАЭС у себя в Telegram-канале уточнила, что в 13:31 была отключена линия 750 кВ «Днепровская». При этом там отметили, что угроз нарушений пределов безопасности нет, а причины отключения устанавливаются. Питание собственных нужд объект осуществляет от линии 330 кВ «Феросплавная».

Ранее пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что Вооруженные силы Украины совершили нападение на территорию электростанции. Был зафиксирован налет дрона-камикадзе на территорию транспортного цеха ЗАЭС.