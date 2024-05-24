В МАГАТЭ заявили об обеспокоенности из-за Запорожской АЭС Гросси: зависимость ЗАЭС от нескольких линий электропередачи беспокоит МАГАТЭ

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Рафаэль Гросси

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о своей обеспокоенности ситуацией на Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба организации. Его встревожила зависимость станции от нескольких внешних линий электропередачи.

Для крупнейшей атомной электростанции Европы [ситуация с] зависимостью от одной или двух линий электропередачи является источником глубокой обеспокоенности и явно не является устойчивой, — объяснил Гросси.

Это заявление глава МАГАТЭ сделал после того, как 23 мая ЗАЭС отключилась от основной линии внешнего электроснабжения 750 кВ из-за короткого замыкания. Гросси тогда отметил, что электростанция сейчас полагается на единственную резервную линию. Он также добавил, что инцидент «подчеркивает крайнюю нестабильность ядерной безопасности на ЗАЭС во время конфликта».

Пресс-служба ЗАЭС уточнила, что в 13:31 была отключена линия 750 кВ «Днепровская». При этом там указали, что угроз нарушений пределов безопасности нет, а причины отключения устанавливаются. Питание собственных нужд объект осуществляет от линии 330 кВ «Феросплавная».

Ранее пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что Вооруженные силы Украины совершили нападение на территорию электростанции. Был зафиксирован налет дрона-камикадзе на территорию транспортного цеха ЗАЭС.