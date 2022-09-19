В Лондоне начались похороны королевы Елизаветы II

Фото: Lorena SopÃ�Na/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Лондоне начались похороны королевы Великобритании Елизаветы II, пишет The Guardian. По информации издания, тело усопшего монарха вынесли из Вестминстерского дворца. Около 300 тысяч человек выстроились в гигантскую очередь (время ожидания составило 17 часов), чтобы почтить королеву.

По традиции, сохранившейся со времен похорон королевы Виктории, орудийный лафет с гробом катили 142 военных моряка. За гробом королевы проследовал старший сын Елизаветы II — король Карл III, а также остальные члены королевской семьи, включая принцев Уильяма, Гарри, Эндрю и Эдварда, а также принцессу Анну.

Ранее сообщалось, что в Лондоне завершилась церемония публичного прощания с Елизаветой II, сообщает РИА Новости. Мероприятие длилось четыре дня, с 14 сентября (19:00 мск) до 19 сентября (08:30 мск) в Вестминстерском дворце, который был круглосуточно открыт для посещения всех желающих проститься с монархиней.

Елизавета II скончалась вечером 8 сентября. В Британии был объявлен национальный траур, который продлился 10 дней — до похорон. Над Букингемским дворцом и Виндзорским замком, главными резиденциями британских монархов, приспустили флаги.