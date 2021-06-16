В ЛНР заявили о причастности Протасевича к убийствам в Донбассе

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Генпрокуратура самопровозглашённой Луганской народной республики провела следственные действия в Белоруссии с задержанным в минском аэропорту основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Об этом заявил генпрокурор ЛНР Сергей Горенко. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Горенко, собрано достаточно доказательств причастности Протасевича к боевым действиям в Донбассе.

В результате проделанной работы республиканским правоохранителям удалось получить достаточные неопровержимые доказательства причастности фигуранта к деятельности запрещенной в ЛНР националистической проукраинской группировки «Азов», зверским убийствам мирных граждан Донбасса в 2014-2015 годах, — заявил он.

Уголовное дело против Протасевича заведено в ЛНР. Местная прокуратура сообщила о готовности предоставить белорусским коллегам всю имеющуюся информацию. Согласно законодательству ЛНР Протасевичу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее глава самопровозглашённой ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Протасевич, участвовавший в действиях украинского батальона «Азов», и подобные ему люди должны понести суровое наказание.