16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

В ЛНР заявили о причастности Протасевича к убийствам в Донбассе

16:55, 16 июня 2021

Генпрокуратура самопровозглашённой Луганской народной республики провела следственные действия в Белоруссии с задержанным в минском аэропорту основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Об этом заявил генпрокурор ЛНР Сергей Горенко. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Горенко, собрано достаточно доказательств причастности Протасевича к боевым действиям в Донбассе.

В результате проделанной работы республиканским правоохранителям удалось получить достаточные неопровержимые доказательства причастности фигуранта к деятельности запрещенной в ЛНР националистической проукраинской группировки «Азов», зверским убийствам мирных граждан Донбасса в 2014-2015 годах, — заявил он.

Уголовное дело против Протасевича заведено в ЛНР. Местная прокуратура сообщила о готовности предоставить белорусским коллегам всю имеющуюся информацию. Согласно законодательству ЛНР Протасевичу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее глава самопровозглашённой ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Протасевич, участвовавший в действиях украинского батальона «Азов», и подобные ему люди должны понести суровое наказание.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео