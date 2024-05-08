В Литве назвали цель возможной отправки солдат на Украину FT: Литва готова отправить военных на Украину для тренировочной миссии

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Литва готова отправить на Украину своих солдат в рамках тренировочной миссии, сообщило издание Financial Times со ссылкой на премьера страны Ингриду Шимоните. По данным газеты, запроса на отправку миссии от Киева пока не поступало.

Шимоните заявила Financial Times, что у нее есть разрешение от парламента на отправку войск на Украину в целях обучения, — уточнили в FT.

Шимоните также заявила, что Вильнюс хочет помочь Киеву гарантировать наличие потенциала «обновить свои вооруженные силы». Литва в связи с этим будет отказывать уклонистам из Украины в виде на жительство, но намеренно искать их или депортировать не будут, поскольку это незаконно, добавила премьер.

Ранее глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что Литва поддерживает околовоенные формирования на своей территории, которые планируют свергнуть власть в Белоруссии во главе с президентом Александром Лукашенко. По его данным, Вильнюс спонсирует эти группы.

Позже военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил NEWS.ru, что западные агенты хотят организовать государственный переворот в Белоруссии, воздействуя на граждан страны. По его словам, заинтересованные лица будут прибегать к «изощренным методикам».