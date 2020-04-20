В Лиссабоне коронавирусом заразились 138 беженцев

138 беженцев, проживающих в молодёжном общежитии в Лиссабоне, оказались заражены коронавирусом. Их поместили в карантин.
Всего на наличие COVID-19 в организме были проверены 180 постояльцев,
В здании общежития провели дезинфекцию пожарные. После этого беженцам, у которых не нашли коронавируса, разрешили вернуться в свои комнаты.
В Португалии с 19 марта из-за пандемии COVID-19 действует режим чрезвычайного положения, власти продлили его по меньшей мере до 2 мая.
Ранее NEWS.ru писал, что чилийский писатель Луис Сепульведа был госпитализирован в Испании после возвращения из Португалии с острой пневмонией. Мужчина скончался в больнице в возрасте 70 лет.
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