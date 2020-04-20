В Лиссабоне коронавирусом заразились 138 беженцев

https://static.news.ru/photo/0eb450d4-8303-11ea-9744-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pedro Fiuza/Global Look Press

138 беженцев, проживающих в молодёжном общежитии в Лиссабоне, оказались заражены коронавирусом. Их поместили в карантин.

Всего на наличие COVID-19 в организме были проверены 180 постояльцев, сообщает France Presse со ссылкой на мэрию португальской столицы. У большинства заражённых не было каких-либо симптомов болезни.

В здании общежития провели дезинфекцию пожарные. После этого беженцам, у которых не нашли коронавируса, разрешили вернуться в свои комнаты.

В Португалии с 19 марта из-за пандемии COVID-19 действует режим чрезвычайного положения, власти продлили его по меньшей мере до 2 мая.

Ранее NEWS.ru писал, что чилийский писатель Луис Сепульведа был госпитализирован в Испании после возвращения из Португалии с острой пневмонией. Мужчина скончался в больнице в возрасте 70 лет.