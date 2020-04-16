Писатель Луис Сепульведа умер от коронавируса

https://static.news.ru/photo/d7ff359c-7fc7-11ea-9a5a-fa163e074e61_660.jpg Луис Сепульведа Фото: Cano/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Чилийский писатель Луис Сепульведа скончался в Испании на 71-м году жизни. Причиной смерти журналиста стал коронавирус.

Сепульведа умер в Центральной университетской больнице Астурии в Овьедо. Первые симптомы заражения инфекцией проявились у писателя в конце февраля после возвращения из Португалии. 25 февраля врачи диагностировали у мужчины острую пневмонию. В медучреждении Сепульведа находился до самой смерти, пишет El Pais.

Â«Le mie storie sono scritte da un uomo che sogna un mondo migliore, piÃ¹ giusto, piÃ¹ pulito e generosoÂ».



Addio Luis SepÃºlveda pic.twitter.com/kuBD0SEjDS — Interno Poesia (@InternoPoesia) April 16, 2020

Мировая известность пришла к писателю в 1989 году после публикации работы «Старик, который читал любовные романы». Сепульведа был обладателем многих литературных премий, в частности престижной поэтической премии имени Габриэлы Мистраль и международной премии рассказов «Фельгера».

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