Культура

Писатель Луис Сепульведа умер от коронавируса

12:40, 16 апреля 2020 10
Луис Сепульведа Луис Сепульведа Фото: Cano/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Чилийский писатель Луис Сепульведа скончался в Испании на 71-м году жизни. Причиной смерти журналиста стал коронавирус.

Сепульведа умер в Центральной университетской больнице Астурии в Овьедо. Первые симптомы заражения инфекцией проявились у писателя в конце февраля после возвращения из Португалии. 25 февраля врачи диагностировали у мужчины острую пневмонию. В медучреждении Сепульведа находился до самой смерти, пишет El Pais.

Мировая известность пришла к писателю в 1989 году после публикации работы «Старик, который читал любовные романы». Сепульведа был обладателем многих литературных премий, в частности престижной поэтической премии имени Габриэлы Мистраль и международной премии рассказов «Фельгера».

В Рио-де-Жанейро на 95-м году жизни скончался бразильский писатель Рубен Фонсека. Причиной его смерти стал сердечный приступ, писал NEWS.ru.

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