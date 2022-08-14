Латвия объявила о желании ограничить использование русского языка Глава Минюста Латвии заявил о разработке закона об ограничении использования русского языка

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Министр юстиции Латвии Янис Борданс

Власти Латвии начали разрабатывать законопроект об ограничении использования русского языка на работе и в общественных местах, заявил министр юстиции страны Янис Борданс в интервью агентству Delfi. По его словам, русский не является языком Евросоюза, а значит, может быть исключен даже из телефонных и банковских сообщений.

Нужно установить запрет на использование языка, который не является языком Европейского союза, в дополнение к государственному языку при продаже товаров или оказании услуг. Не исключено, что в телефонных и банковских сообщениях также будет исключен русский язык, — сказал Борданс.

Он добавил, что в Латвии закрепилось одновременное использование латышского и русского языков в общественных местах, однако, по его мнению, это недопустимо. Борданс полагает, что обществу «нужно знать», что латышский язык должен использоваться «для деловых отношений, а также для общения на рабочих местах».

Он также уточнил, что закон может применяться к объявлениям о вакансиях, в которых от кандидата требуется знание русского языка.

В настоящее время в Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из которых около 40% — русскоязычные. В стране есть только один государственный язык — латышский, а русский язык имеет статус иностранного.

В конце весны кабмин Латвии одобрил поправки к законам об образовании, которые предусматривают переход всего образования в стране на латышский в течение трех лет. Посольство России в Латвии позже осудило перевод всего образования в стране дискриминационным, а поведение властей республики — лицемерным, поскольку изучение латышскими детьми за границей родного языка ими приветствуется.

Ранее президент Латвии Эгил Левитс заявил, что власти страны должны аннулировать выданные визы и виды на жительство у тех россиян, которые поддерживают военную операцию на Украине. По его мнению, торговля миграционными документами в прошлом создала риск для безопасности Риги и способствовала «двуязычию».