В Киеве «заминировали» все ТРЦ Полиция Киева получила сигнал о минировании всех ТРЦ в городе

Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киевская полиция получила сигнал о минировании всех торгово-развлекательных центров в городе, заявил глава военной администрации украинской столицы Сергей Попко. По его словам, которые приводит телеканал TCH.ua, 4 сентября также поступали сообщения о заложенных бомбах в школах города. Он призвал жителей украинской столицы доверять информации только от правоохранительных органов.

Полиция Киева получила информацию о минировании всех торгово-развлекательных центров столицы, — сказал он.

Утром 4 сентября ряд школ и торговых центров Москвы также получил сообщения о минировании. По данным спецслужб, такие сообщения, предположительно, поступили с территории Украины, эвакуация не проводилось. Оперативные службы осуществляли выборочную проверку объектов.

В конце августа мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице. По словам главы города, в Дарницком районе обломки сбитой ракеты упали на крышу торгового центра. Также падение частей ракеты было зафиксировано в Шевченковском районе. Мэр призвал жителей спрятаться в укрытии до дополнительной информации.

Британская газета The Guardian в конце августа опубликовала видео со взрывом в Киеве. По данным авторов публикации, он стал самым мощным в столице Украины с весны 2023 года. На кадрах видно, что некий светящийся снаряд стремительно падает вниз, после чего происходит сильный взрыв.