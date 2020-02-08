https://static.news.ru/photo/a3610598-4b62-11ea-b574-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Герб СССР предложили демонтировать с монумента «Родина-мать», который находится в Киеве. С соответствующим предложением выступил директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Это вполне возможно, и с технической точки зрения тоже. Здесь надо меньше хайпа. Просто спокойно сделать дело, — заявил Дробович в эфире ObozTV.

По его словам, монумент сносить никто не будет, потому что это сложная и одновременно знаковая скульптура для Украины. При этом он рассчитывает успеть убрать герб СССР до окончания своих полномочий.

Как писал NEWS.ru, руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отреагировал на вандалистскую акцию националистов в Харькове со сносом бюста маршала Победы Георгия Жукова. Политик с сожалением констатировал, что разгул националистической истерии на его родной Украине не знает предела.