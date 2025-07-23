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23 июля 2025 в 16:52

В Италии впервые отпразднуют Национальный день против русофобии

Журналист Лоруссо: в Италии впервые отпразднуют День против русофобии 27 июля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Италии 27 июля впервые отпразднуют Национальный день против русофобии, сообщил RT журналист Винченцо Лоруссо. По его словам, необходимость этого дня показала недавняя отмена концерта дирижера Валерия Гергиева в Королевском дворце Казерты.

В ответ на очередной дискриминационный, расистский и русофобский акт, совершенный итальянскими учреждениями, которые опозорились отменой концерта маэстро Гергиева в Королевском дворце Касерты, мы организуем первый в Италии национальный день против русофобии, — сказал Лоруссо.

Ранее СМИ сообщили, что в Италии отменили концерт Валерия Гергиева. Симфонический концерт должен был состояться 27 июля в городе Казерта в рамках фестиваля Un'Estate da Re. Причиной решения стала «резкая общественная реакция на участие дирижера». Местные власти сообщили, что опасаются беспорядков.

Также Министерство культуры Италии выразило резкое несогласие с проведением концерта Гергиева. Однако власти региона Кампания во главе с Винченцо Де Лукой продолжали настаивать на решении пригласить музыканта.

Италия
русофобия
Валерий Гергиев
праздники
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