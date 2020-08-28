В Италии собака получила награду за верность хозяевам во время пандемии

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В Италии вручили ежегодную премию «Собачья верность». В этом году победителем стал десятилетний пинчер по имени Луиджи за уникальную помощь, которую он оказал своим хозяевам во время изоляции из-за пандемии.

Пёс стал своего рода «курьером», путешествуя с рюкзаком между матерью и дочерью и доставляя им послания и посылки друг от друга.

Об этом РИА Новости сообщил глава оргкомитета по присуждению этой международной награды Соня Джентозо (Sonia Gentoso). По её словам, награды вручаются собакам, которые оказали людям большую помощь, подтвердив на деле, что они «действительно самые близкие и верные друзья человека».

В частности, премии также были удостоены лабрадор Калипсо, который летом 2019 года помог спасти семерых тонувших в море ребят. Еще одной победительницей стала 12-летняя немецкая овчарка Дирк. Она десять лет своей жизни занималась поиском пропавших без вести людей.

Другой пёс, стаффордширский бультерьер Момо, спас жизнь своим хозяевам, которых он разбудил ночью во время пожара. А дворняжка Фёбе благодаря своей трогательной заботе буквально вернула к жизни своего пожилого хозяина, разбитого инсультом.

Как писал ранее NEWS.ru, в аэропорту Дубая собаки начнут выявлять больных коронавирусом. Точность определения специально обученными животными заражённых людей составляет 92%. В контакт с людьми собаки вступать не будут. У прибывающих туристов будут брать пробы пота и давать их нюхать собакам. Выявляют животные больных коронавирусом в течение одной минуты.