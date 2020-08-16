Собак завербовали для выявления коронавируса в Дубае

https://static.news.ru/photo/41bc11ce-e028-11ea-a50c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Собаки будут выявлять больных коронавирусом в аэропорту Дубая. Точность определения специально обученными животными заражённых людей составляет 92%.

В контакт с людьми собаки вступать не будут. У прибывающих туристов будут брать пробы пота и давать их нюхать собакам, сообщает Dubai-based National reports.

Аэропорт Дубая открылся в июле, сотрудники его требуют от туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее 96 часов. Собачьи «пробы» являются дополнительной мерой. Животные имеют порядка 300 млн обонятельных рецепторов, что делает их в 10 тысяч раз чувствительнее людей. Они могут найти не только коронавирус, но и рак.

Занимался обучением собак специальный научный центр при университете, который сообщил, что его разработка вызвала большой интерес и теперь многие организации желали бы приобрести собачьи «детекторы». Обучение собак проходит в специальной лаборатории с большим количеством специализированного оборудования. Выявляют животные больных коронавирусом в течение одной минуты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия отправила на помощь Бейруту спасателей МЧС и кинологов с собаками подмосковного отряда «Центроспас». В ливанской столице они будут искать людей под завалами, а также обследовать территорию на предмет взрывчатых веществ.