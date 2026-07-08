Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 июля 2026 года

8 июля — 189-й день 2026 года. Французы празднуют день рождения Парижа. А в Сети распространяются памятки о лечении аллергии. Все это — только некоторые традиции 8 июля. Какой праздник справляют в России? И как его принято проводить? Рассказываем далее.
День семьи, любви и верности — праздник 8 июля в России
В России 8 июля — праздник семьи, любви и верности. Он совпадает с днем поминовения христианских святых Петра и Февронии. Их житие изложено в «Повести о Петре и Февронии Муромских», сложенной иноком Ермолаем-Еразмом. По мнению исследователей, прототипом литературного Петра является муромский князь Давид. Он правил в начале XIII века. Под конец жизни он принял постриг под именем Петр.
Согласно легенде, князь Петр заболел проказой после убийства демона-змея. Тогда ему рассказали о целительнице Февронии, жившей в деревне неподалеку. Петр обратился к ней за помощью. Девушка согласилась вылечить его, если тот возьмет ее замуж. Сначала Петр нарушил слово, но проказа обострилась, и в конце концов он все же сдержал обещание. После этого Петр и Феврония стали неразлучны, несмотря на осуждение бояр. Закат жизни они встретили в монастыре. Их кончина пришлась на 8 июля 1228 года. А три века спустя чету канонизировали.
Идея учредить семейный праздник 8 июля принадлежит муромцам. С 2008 года в Муроме проводят фестивали и ярмарки в честь святых. Вскоре эту инициативу поддержали в других городах. А в 2022 году праздник был юридически закреплен указом президента. Так что 8 июля в России — праздник взаимопонимания, уважения и честности между любящими людьми. Его символом является ромашка.
Другие мероприятия и праздники 8 июля 2026 года
Мы еще вернемся к традициям дня Петра и Февронии. Но пока стоит сказать пару слов о других праздниках 8 июля 2026 года. В РФ справляют День Зенитных ракетных войск. Именно 8 июля 1960 года в СССР учредили должность командующего ЗРВ ПВО. При этом первые зенитно-ракетные образования возникли в стране еще в 1950-х, в период развития ракетостроительства.
А еще 8 июля 2026 года — особенная дата для аллергиков. По всему миру проводят мероприятия, приуроченные ко Дню борьбы с аллергией. Их назначение — распространение информации о симптомах и купировании аллергии среди населения. Особое внимание уделяется профилактике заболевания. Чтобы избежать проблем со здоровьем, стоит:
- чаще проводить уборку, в том числе влажную;
- устранять плесень (например в ванной или на кухне) при первых признаках ее появления;
- использовать фильтры для очистки воздуха в период цветения и не только.
8 июля — День борьбы с аллергией
День Петра и Февронии — народный праздник 8 июля
Возвращаемся к истории муромских святых. В широких кругах церковный праздник известен как день Петра и Февронии. Верующие возносят молитвы о счастливом браке и ниспослании ребенка. А паломники отправляются к муромскому Свято-Троицкому монастырю, чтобы поклониться мощам святых.
Праздник 8 июля считается подходящим временем для свиданий или семейной прогулки. А еще, согласно приметам, супругам стоит вместе заняться бытом. Это якобы поможет укрепить брак.
В народе верили, что в праздник обязательно нужно:
- собрать целебные травы;
- смастерить банные веники;
- посеять редиску.
Но и запретов, связанных с праздником, достаточно. Например, 8 июля 2026 года нельзя венчаться: этот день приходится на Апостольский пост. А еще не стоит:
- ссориться — распри затянутся как минимум на год;
- срывать ромашки и гадать на них — можно накликать беду;
- заниматься рукоделием — счастья не будет;
- работать в саду или огороде (полив не в счет) — к неудачам;
- проводить день в одиночестве — одиночество затянется на год;
- переезжать — возникнут проблемы с финансами.
Жаркая и сухая погода в день Петра и Февронии сулит скудный урожай грибов. А дождь пророчит обилие меда.
8 июля — день Петра и Февронии
Какие события произошли 8 июля
На 8 июля пришлись следующие примечательные события:
- 52 г. до н. э. — основание Лютеции, ныне Парижа;
- 1819 — в Петербурге заложили основание Исаакиевского собора;
- 1889 — в продажу вышел первый номер газеты The Wall Street Journal;
- 1944 — в СССР введено звание «Мать-героиня»;
- 1997 — паспорта стали вручать всем россиянам в возрасте от 14 лет.
Кто из знаменитостей родился 8 июля
8 июля появились на свет многие выдающиеся личности: от правителей и изобретателей до творцов и спортсменов. В их числе:
- Николай Бенардос (1842–1905) — изобретатель электрической дуговой сварки;
- Артур Джон Эванс (1851–1941) — археолог, открывший минойскую цивилизацию;
- Фриц Перлз (1893–1970) — психиатр, психотерапевт, основатель гештальт-терапии;
- Леонид Амальрик (1905–1997) — мультипликатор, режиссер мультфильмов «Дюймовочка», «Девочка и слон», «Кошкин дом» и других;
- Михаил Девятаев (1917–2002) — летчик-истребитель, Герой Советского Союза;
- Карен Шахназаров (г. р.1952) — режиссер, сценарист, общественный деятель, директор «Мосфильма»;
- Энди Флетчер (1961–2022) — музыкант, сооснователь группы Depeche Mode;
- Алексей Гусаров (1964 г. р.) — хоккеист, тренер, чемпион ОИ, многократный чемпион Европы и мира;
- Жанна Фриске (1974–2015) — певица, актриса, экс-солистка группы «Блестящие».
Жанна Фриске
Именины 8 июля
И еще немного о праздниках 8 июля 2026 года. Не забудьте поздравить с днем ангела носителей имен:
- Феврония;
- Ефросинья;
- Петр;
- Давид;
- Василий;
- Константин;
- Семен;
- Федор.
Теперь вы знаете, какой праздник справляют 8 июля 2026 года. Этот день стоит провести в окружении семьи или в компании второй половинки.
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