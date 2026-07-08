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08 июля 2026 в 00:25

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 июля 2026 года

Праздники 8 июля 2026 года Праздники 8 июля 2026 года Фото: Shutterstock/FOTODOM
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8 июля — 189-й день 2026 года. Французы празднуют день рождения Парижа. А в Сети распространяются памятки о лечении аллергии. Все это — только некоторые традиции 8 июля. Какой праздник справляют в России? И как его принято проводить? Рассказываем далее.

День семьи, любви и верности — праздник 8 июля в России

В России 8 июля — праздник семьи, любви и верности. Он совпадает с днем поминовения христианских святых Петра и Февронии. Их житие изложено в «Повести о Петре и Февронии Муромских», сложенной иноком Ермолаем-Еразмом. По мнению исследователей, прототипом литературного Петра является муромский князь Давид. Он правил в начале XIII века. Под конец жизни он принял постриг под именем Петр.

Согласно легенде, князь Петр заболел проказой после убийства демона-змея. Тогда ему рассказали о целительнице Февронии, жившей в деревне неподалеку. Петр обратился к ней за помощью. Девушка согласилась вылечить его, если тот возьмет ее замуж. Сначала Петр нарушил слово, но проказа обострилась, и в конце концов он все же сдержал обещание. После этого Петр и Феврония стали неразлучны, несмотря на осуждение бояр. Закат жизни они встретили в монастыре. Их кончина пришлась на 8 июля 1228 года. А три века спустя чету канонизировали.

Идея учредить семейный праздник 8 июля принадлежит муромцам. С 2008 года в Муроме проводят фестивали и ярмарки в честь святых. Вскоре эту инициативу поддержали в других городах. А в 2022 году праздник был юридически закреплен указом президента. Так что 8 июля в России — праздник взаимопонимания, уважения и честности между любящими людьми. Его символом является ромашка.

8 июля — День любви, семьи и верности 8 июля — День любви, семьи и верности Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Другие мероприятия и праздники 8 июля 2026 года

Мы еще вернемся к традициям дня Петра и Февронии. Но пока стоит сказать пару слов о других праздниках 8 июля 2026 года. В РФ справляют День Зенитных ракетных войск. Именно 8 июля 1960 года в СССР учредили должность командующего ЗРВ ПВО. При этом первые зенитно-ракетные образования возникли в стране еще в 1950-х, в период развития ракетостроительства.

А еще 8 июля 2026 года — особенная дата для аллергиков. По всему миру проводят мероприятия, приуроченные ко Дню борьбы с аллергией. Их назначение — распространение информации о симптомах и купировании аллергии среди населения. Особое внимание уделяется профилактике заболевания. Чтобы избежать проблем со здоровьем, стоит:

  • чаще проводить уборку, в том числе влажную;
  • устранять плесень (например в ванной или на кухне) при первых признаках ее появления;
  • использовать фильтры для очистки воздуха в период цветения и не только.

8 июля — День борьбы с аллергией 8 июля — День борьбы с аллергией Фото: Shutterstock/FOTODOM

День Петра и Февронии — народный праздник 8 июля

Возвращаемся к истории муромских святых. В широких кругах церковный праздник известен как день Петра и Февронии. Верующие возносят молитвы о счастливом браке и ниспослании ребенка. А паломники отправляются к муромскому Свято-Троицкому монастырю, чтобы поклониться мощам святых.

Праздник 8 июля считается подходящим временем для свиданий или семейной прогулки. А еще, согласно приметам, супругам стоит вместе заняться бытом. Это якобы поможет укрепить брак.

В народе верили, что в праздник обязательно нужно:

  • собрать целебные травы;
  • смастерить банные веники;
  • посеять редиску.

Но и запретов, связанных с праздником, достаточно. Например, 8 июля 2026 года нельзя венчаться: этот день приходится на Апостольский пост. А еще не стоит:

  • ссориться — распри затянутся как минимум на год;
  • срывать ромашки и гадать на них — можно накликать беду;
  • заниматься рукоделием — счастья не будет;
  • работать в саду или огороде (полив не в счет) — к неудачам;
  • проводить день в одиночестве — одиночество затянется на год;
  • переезжать — возникнут проблемы с финансами.

Жаркая и сухая погода в день Петра и Февронии сулит скудный урожай грибов. А дождь пророчит обилие меда.

8 июля — день Петра и Февронии 8 июля — день Петра и Февронии Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Какие события произошли 8 июля

На 8 июля пришлись следующие примечательные события:

  • 52 г. до н. э. — основание Лютеции, ныне Парижа;
  • 1819 — в Петербурге заложили основание Исаакиевского собора;
  • 1889 — в продажу вышел первый номер газеты The Wall Street Journal;
  • 1944 — в СССР введено звание «Мать-героиня»;
  • 1997 — паспорта стали вручать всем россиянам в возрасте от 14 лет.

Кто из знаменитостей родился 8 июля

8 июля появились на свет многие выдающиеся личности: от правителей и изобретателей до творцов и спортсменов. В их числе:

  • Николай Бенардос (1842–1905) — изобретатель электрической дуговой сварки;
  • Артур Джон Эванс (1851–1941) — археолог, открывший минойскую цивилизацию;
  • Фриц Перлз (1893–1970) — психиатр, психотерапевт, основатель гештальт-терапии;
  • Леонид Амальрик (1905–1997) — мультипликатор, режиссер мультфильмов «Дюймовочка», «Девочка и слон», «Кошкин дом» и других;
  • Михаил Девятаев (1917–2002) — летчик-истребитель, Герой Советского Союза;
  • Карен Шахназаров (г. р.1952) — режиссер, сценарист, общественный деятель, директор «Мосфильма»;
  • Энди Флетчер (1961–2022) — музыкант, сооснователь группы Depeche Mode;
  • Алексей Гусаров (1964 г. р.) — хоккеист, тренер, чемпион ОИ, многократный чемпион Европы и мира;
  • Жанна Фриске (1974–2015) — певица, актриса, экс-солистка группы «Блестящие».

Жанна Фриске Жанна Фриске Фото: Ali Magomedov/Russian Look/Global Look Press

Именины 8 июля

И еще немного о праздниках 8 июля 2026 года. Не забудьте поздравить с днем ангела носителей имен:

  • Феврония;
  • Ефросинья;
  • Петр;
  • Давид;
  • Василий;
  • Константин;
  • Семен;
  • Федор.

Теперь вы знаете, какой праздник справляют 8 июля 2026 года. Этот день стоит провести в окружении семьи или в компании второй половинки.

Ранее мы рассказывали, как использовать на огороде золу.

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