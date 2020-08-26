В Италии число новых случаев COVID-19 достигло максимума с начала мая

https://static.news.ru/photo/3d9a893a-e7b3-11ea-be74-fa163e074e61_660.jpg Милан Фото: Maurizio Maule/Global Look Press

Медики Италии за сутки выявили 1367 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является максимальным показателем с начала мая.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны, 22 августа суточный показатель новых заражений превысил тысячу, на следующий день это число возросло уже до 1210. Общее количество инфицированных в республике с начала пандемии достигло 262 540 человек.

За минувшие сутки жертвами коронавируса в Италии стали 13 человек.

Ранее сообщалось, что специалисты Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме приступили к испытаниям на людях разрабатываемой там вакцины от коронавирусной инфекции. Первая доза препарата была введена одному из добровольцев, участвующих в проекте. Работа поддерживается и финансируется региональными властями столичной области Лацио.

Накануне в Италии был объявлен набор добровольцев. Из вызвавшихся 4 тысяч человек врачи отобрали 90. Их разделили на две группы — от 18 до 55 лет и от 65 до 85 лет. Испытания займут от 12 до 24 недель. До этого экспериментальный препарат был успешно опробован на мышах, писал NEWS.ru.

По последним данным, во всём мире количество заражённых коронавирусом превысило 24 млн человек, погибли более 829 тысяч заболевших, выздоровело почти 17 тысяч.