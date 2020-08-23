Итальянскую вакцину от COVID-19 запустят в производство весной 2021 года

https://static.news.ru/photo/a4e74334-e5ed-11ea-9cfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano.Foto C/Global Look Press

Специалисты Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме приступили к испытаниям на людях разрабатываемой там вакцины от коронавирусной инфекции.

Первая доза препарата была введена одному из добровольцев, участвующих в проекте. Работа поддерживается и финансируется региональными властями столичной области Лацио.

Ранее в Италии был объявлен набор добровольцев. Из вызвавшихся 4 тысяч человек врачи отобрали 90. Их разделили на две группы — от 18 до 55 лет и от 65 до 85 лет. Испытания займут от 12 до 24 недель. До этого экспериментальный препарат был успешно опробован на мышах.

Если всё пойдёт как запланировано, то уже весной мы сможем выпустить эту вакцину в массовое производство, — цитирует ТАСС директора института Спалланцани Франческо Вайя.

Научный руководитель учреждения Джузеппе Ипполито отметил, что препарат полностью итальянский. Власти страны делают ставку на то, что вакцина будет доступна всем гражданам государства и станет гарантией того, что Италия не будет зависеть от других иностранных разработок.

Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани является одним из наиболее авторитетных исследовательских медицинских учреждений Италии. С начала пандемии коронавируса его специалисты стояли на первой линии борьбы с COVID-19. Именно туда в конце января была госпитализирована пара туристов из Ухани — они стали первыми на территории Италии, у кого был диагностирован вирус. Они прошли долгий курс лечения. Исследователи института Спалланцани одними из первых выделили штамм коронавируса. Это позволили быстро приступить к разработке вакцины с использованием большого опыта в лечении лихорадки Эбола и других инфекционных заболеваний.

Ранее министр здравоохранения и благосостояния семьи Индии Харш Вардхан заявил, что отечественная вакцина от COVID-19 может появиться к концу 2020 года. По его словам, одна из вакцин-кандидатов проходит третий этап клинических испытаний. В стране разработаны три препарата, все он проходят тестирование.