В Испании разрисовали памятник миссионеру Хуниперо Серре

В испанском городе Пальма-де-Майорка неизвестные осквернили памятник монаху-францисканцу, знаменитому миссионеру Хуниперо Серре.
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Города разговаривают через имена своих улиц, памятники и статуи. Они рассказывают политическую историю элит и олигархов. Жители взяли слово в Сан-Франциско и снесли статую Хуниперо Серры. На Пальме, мирно, должно быть так же, — написала она ранее в своём Twitter.
В результате утром 22 июня на памятнике появилась надпись «расист», сделанная красной краской.
В интервью радиостанции COPE 22 июня министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя заявила, что власти страны постоянно контактируют с американским руководством для мирного «снижения напряжения и давления» в связи с ситуацией с памятниками испанцам в США.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что считает глупостью планы снести памятник 26-му президенту страны Теодору Рузвельту в Нью-Йорке.
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