В Испании разрисовали памятник миссионеру Хуниперо Серре

https://static.news.ru/photo/f055ab14-b49f-11ea-95d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mallorcapress

В испанском городе Пальма-де-Майорка неизвестные осквернили памятник монаху-францисканцу, знаменитому миссионеру Хуниперо Серре.

По данным РИА Новости, это произошло после того, как крайне левый испанский политик, советник мэрии Пальмы-де-Майорки от партии Podemos, феминистка и защитница прав ЛГБТ Сониа Вивас призвала предать скульптуру участи идентичного памятника, установленного в Сан-Франциско, США, который был снесён в ходе акций протеста.

Города разговаривают через имена своих улиц, памятники и статуи. Они рассказывают политическую историю элит и олигархов. Жители взяли слово в Сан-Франциско и снесли статую Хуниперо Серры. На Пальме, мирно, должно быть так же, — написала она ранее в своём Twitter.

В результате утром 22 июня на памятнике появилась надпись «расист», сделанная красной краской.

В интервью радиостанции COPE 22 июня министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя заявила, что власти страны постоянно контактируют с американским руководством для мирного «снижения напряжения и давления» в связи с ситуацией с памятниками испанцам в США.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что считает глупостью планы снести памятник 26-му президенту страны Теодору Рузвельту в Нью-Йорке.