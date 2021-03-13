В Ирландии рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/fcdc030a-84ac-11eb-9615-96000091f725_660.jpg Фото: Matthias Bein/Global Look Press

Ирландия может стать ещё одним государством, где вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом британско-шведской компании AstraZeneca временно приостановят. С соответствующим заявлением выступил Минздрав страны.

Поясняется, что ирландцы испугались новостей из Норвегии, где сообщалось, что четыре человека были госпитализированы с тромбозом после получения вакцины. Ведомство опасается, что ухудшение состояния людей может быть напрямую связано с прививкой.

С учётом последних данных, полученных от Норвежского агентства по лекарственным средствам, <...> Национальный консультативный комитет по иммунизации рекомендовал временно отложить вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca с воскресенья, 14 марта, — говорится в заявлении Минздрава.

Use of AstraZeneca vaccine suspended here - Dept of Health Statement pic.twitter.com/fhYx1M0YUG — Fergal Bowers (@FergalBowers) March 14, 2021

Ряд стран, которые начали вакцинацию от коронавируса препаратом от AstraZeneca, объявили о приостановке прививочной кампании из-за сообщений о возникновении тромбов у пациентов после введения медикамента. Всего от вакцины временно отказались уже семь государств.

Препарат прекратили использовать шесть европейских стран (Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Румыния и Болгария), а также Таиланд. Государства Европы ждут заключения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) о безопасности вакцины.

Ранее NEWS.ru писал, что молодая учительница из средней школы скончалась в Словакии через две недели после прививки от коронавируса вакциной производства компании AstraZeneca. Женщина после укола ощущала сильные головные боли и боли в суставах. У неё была повышенная температура. Через несколько дней её госпитализировали, но в больнице не смогли ей помочь.