В Ирландии двух украинцев обвинили в незаконной продаже сигарет

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В Ирландии задержали двух украинских беженцев по обвинению в незаконной торговле, сообщил журналист Donegallive Крис МакНалти. По его словам, двое мужчин, предположительно, продавали сигареты из автомобиля, зарегистрированного на Украине, на Пирс-роуд, Леттеркенни (город в графстве Донегол на севере Ирландии).

Полиция зафиксировала осуществление сделки и увидела, как двое мужчин сели в автомобиль и уехали. Впоследствии полиция остановила автомобиль и обнаружила большой запас сигарет, — говорится в публикации.

В результате инцидента украинцев обвинили в незаконной торговле и незаконном хранении восьми тысяч сигарет без акцизных марок. В суде отметили важность данного дела из-за «объема контрабандных сигарет и обнаруженных наличных средств» и перенесли его рассмотрение на декабрь.

Ранее украинским беженцам, находящимся в Ирландии, разослали фальшивые письма с требованием вернуться на родину и служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Поддельные уведомления, датированные 7 сентября, подписаны Министерством юстиции Ирландии.

Согласно тексту писем, Министерство юстиции получило запрос от украинского правительства о депортации беженцев, которые якобы не уклонились от обязательства служить в ВСУ. Также говорилось, что адресаты должны предстать перед Верховным судом на слушаниях по экстрадиции в октябре.