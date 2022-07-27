В Херсонской области заявили, что Антоновский мост цел Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: Антоновский мост через Днепр цел

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Антоновский мост

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Антоновский мост через Днепр под Херсоном цел. Чиновник выступил после третьей за день попытки обстрела региона, сообщает РИА Новости.

Сейчас украинские паблики разрываются, что якобы разрушен Антоновский мост, что по нему нанесены удары, бегите... Хочу успокоить многих. Мост стоит. Мост на самом деле действительно был обстрелян, но это не говорит, что мы должны каким-то образом кого-то там испугаться, куда бежать. Нам бежать некуда, — подчеркнул Стремоусов.

Он добавил, что жители Херсонской области станут защищать свою землю. Угрозы Киева чиновник назвал беспочвенными и неуместными.

Все ваши сопротивления и контрнаступления бесполезны, — уверен замглавы ВГА.

Ранее стало известно, что украинские войска в третий раз за сутки пытались обстрелять ракетами город Херсон, находящийся под контролем российских военных. Все выпущенные за день ракеты были перехвачены системой ПВО, сообщили в пресс-службе ВГА Херсонской области. Обстрелы начались рано утром 26 июля, второй удар по Херсону наносился после полудня.