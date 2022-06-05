В Херсоне предложили арестовать имущество сбежавших сотрудников СБУ Замглавы ВГА Стремоусов предложил арестовать имущество сбежавших сотрудников СБУ

Фото: ssu.gov.ua

В Херсонской области могут начать арестовывать имущество сбежавших сотрудников СБУ и судей, выносящих противозаконные решения, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов. По его мнению, это будут «правильные санкции».

Есть предложение инициировать арест имущества [в Херсонской области] сотрудников СБУ, которые сбежали, и судей, которые принимают незаконные решения. Того имущества, которое они награбили у народа Украины ,..> Вот это будут правильные санкции​, — заявил Стремоусов.

Арестованное имущество планируется передать социально незащищенным слоям населения. В их числе Стремоусов назвал многодетные семьи и малообеспеченных людей.

Ранее он сообщил о том, что киевские власти заблокировали банковские счета на территории региона. Стремоусов считает, что они фактически украли сбережения жителей Херсонской области.