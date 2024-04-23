В Харькове рассказали о последствиях удара по телевышке Глава Харьковской ОВА: после удара по телевышке в городе нет вещания

Фото: МЧС Харькова

В Харькове и ближайших населенных пунктах после удара по телевышке отсутствует цифровое телевещание, написал в своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, специалисты анализируют степень повреждения телевизионного оборудования.

Он подчеркнул, что до удара высота вышки составляла 250 метров. Повреждения зафиксированы на уровне 140 метров. Глава Харьковской ОВА отметил, что в результате взрыва также повредились некоторые технические помещения.

Харьковчане могут подключать спутниковое ТВ. Радио, интернет и мобильная связь работают, — сообщил он.

Ранее информацию о взрыве в Харькове подтвердил мэр города Игорь Терехов. В тот момент в регионе была объявлена воздушная тревога. По данным Синегубова, в городе отмечались перебои с сигналом цифрового телевидения.

Видео падения телевышки позднее появилось в Сети. Кадры были сделаны из здания поблизости. На ролике видно, как верхушка конструкции отломалась и рухнула к основанию строения.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС России нанесли удар по телевизионной вышке в Харькове, на которой находились системы связи украинской ПВО, вечером 22 апреля. По его словам, взрыв был «дикой силы», и почти сразу началась вторичная детонация. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.