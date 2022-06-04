В Германии запустили рекламу KFC с приглашением украинок в постель

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Сеть ресторанов быстрого питания KFC, прославившаяся блюдами из курицы, запустила в Германии наружную рекламу, на которых девушек-беженок с Украины приглашают в постель. Как сообщает РИА Новости, на новом баннере полковник Сандерс, который стал лицом популярного бренда, выглядывает из-под одеяла и зазывает туда украинок.

Цып с Украины очень ждут в Германии, — гласит текст на билборде.

Кроме того, на баннере также присутствует логотип известного сервиса для бронирования отелей и гостиниц Booking.com.

Многие западные СМИ сообщали о том, как относятся к украинским беженкам в Европе. Журналисты указывали, что таким девушкам постоянно приходят предложения от одиноких мужчин, которые зазывают их завязать отношения и в обмен на это предлагают помощь с жильем и бытовыми вопросами.

Ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко обвинил создателей нового сезона сериала Netflix «Эмили в Париже» в создании «карикатурного» и «оскорбительного» образа украинки. При этом министр высоко оценил сериал, назвав его довольно «неплохим» и «развлекательным», однако, по его мнению, авторы пошли на поводу у имеющихся стереотипов, несмотря на то что хорошо знакомы с Украиной.